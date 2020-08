A la Une . L'agent d'entretien d'une école de Petite-Île abusait de sa propre fille

Le parquet a requis 6 ans de prison ferme contre le père de la petite. La décision sera rendue le 27 août. Par Soe Hitchon - Publié le Jeudi 20 Août 2020 à 13:04 | Lu 710 fois

Elle n’avait que six ans quand son père a commencé à la toucher. Et ces gestes réguliers, elles les subira pendant encore sept ans. Condamné en mai dernier à 8 ans de prison dont deux avec sursis pour corruption de mineure de 15 ans et atteinte sexuelle incestueuse, J.D se trouvait devant la cour d’appel ce jeudi 20 août.



Le parquet avait en effet fait appel du jugement car la peine prononcée en 1ère instance était "illégale". En effet, le sursis concerne les personnes condamnées à une peine de prison d’une durée de 5 ans. L’avocat général a donc requis à l’encontre du détenu six ans de prison ferme en y ajoutant un suivi socio-judiciaire pendant cinq ans et le retrait de son autorité parentale. La durée de détention restera donc la même si la cour d’appel suit les réquisitions du parquet.



"Ce n’est pas la peine qui change quoi que ce soit pour cette petite fille", affirme l’avocat général. C’est de 2012 à 2019, de l’âge de six à onze ans, qu’elle a subi des caresses et a vu son père se masturber. La mère était quant à elle absente.



Le seul repère de la petite était donc cet homme frustre, qui parle peu et qui aurait, selon l’expertise psychologique, un niveau intellectuel très faible, semblable même à celui d’un enfant. Lui-même issu d’une famille nombreuse avec un père absent et une mère alcoolique, c’était le "gaga" de la fratrie.



J.D, ancien agent d’entretien dans une école à Petite-Île – dont le directeur ni les collègues n’ont eu à se plaindre – ne présenterait pas de dangerosité psychiatrique mais une certaine dangerosité sociale, néanmoins.



La cour d’appel rendra sa décision le 27 août prochain.



Soe Hitchon Journaliste