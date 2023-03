Communiqué L'agence Nexa et une délégation réunionnaise présente au forum "Non-Résident Indians"

À l’occasion de NRI 2023, le forum économique des “Non-Resident-Indians” réunissant la diaspora indienne mondiale, une délégation réunionnaise s’est rendue à Londres le 7 et 8 mars dernier. Composée de l’élu Johny ARNACHELLUM de la CCI Réunion, et Mickael SIHOU, conseiller régional délégué au commerce et à l’artisanat et Président de NEXA, l’agence de développement et d’attractivité, la délégation a pu rencontrer les acteurs clés de la diaspora. Par NP - Publié le Samedi 11 Mars 2023 à 08:51

Des personnalités comme le Lord SWARJ PAUL et l’actrice et productrice Deana UPPAL ont d’ailleurs témoigné le potentiel d’opportunités et leur vif intérêt de travailler en collaboration avec La Réunion.



Lors de sa prise de parole, le Président de NEXA a tenu à souligner l’ambition régionale de renforcer le rayonnement des entreprises réunionnaises à l'international ainsi que la visibilité de La Réunion afin d'attirer les investisseurs.



Ces ambitions sont au cœur des prérogatives de La Nouvelle Économie, initiée par la présidente de Région, Huguette Bello.



Suite à la rencontre avec l’ambassadeur de l’inde en France, en novembre dernier, l’agence Nexa témoigne une nouvelle fois de sa volonté de collaborer étroitement avec la diaspora indienne pour cette année 2023, le président de Nexa a salué le dynamisme économique remarquable de cette diaspora ainsi que sa capacité de résilience et d’adaptation en enrichissant à la prospérité de leurs pays d’accueil.



Faire connaître La Réunion comme terre d'expérimentations et d’investissement et territoire français et européen dans le bassin indo-océanique est essentiel. Pour ce faire, “il faut impulser une nouvelle culture de l’économie, notamment par le biais de la création de partenariats avec les entreprises internationales et réunionnaises.” a-t-il ajouté.