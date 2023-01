A la Une . L’âge légal de départ à 64 ans "n'est plus négociable", selon Élisabeth Borne

A deux jours d’une mobilisation nationale contre la réforme des retraites du gouvernement largement contestée par les syndicats et l’opposition, la cheffe du gouvernement, Elisabeth Borne, a déclaré dimanche que l'âge légal de départ à 64 ans « n'est plus négociable ». Par P.J - Publié le Mardi 31 Janvier 2023 à 06:25

Le report de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans, contesté par les syndicats et l'essentiel des oppositions, « n'est plus négociable ». Voilà ce qu'a déclaré Elisabeth Borne dimanche à la veille du début de l'examen du projet en commission à l'Assemblée nationale, et à deux jours d'une nouvelle mobilisation nationale contre la réforme de l'exécutif, rapporte France 24.



L’âge légal du départ à la retraite n’est donc plus négociable, a fait comprendre la Première ministre, expliquant que la retraite à 64 ans et l'accélération (de l'allongement de la durée de cotisation) de la réforme Touraine n'étaient plus au menu des négociations, qui pourraient être menées à propos de la réforme des retraites.



Pour Elisabeth Borne, cette réforme est « nécessaire pour assurer l'équilibre du système ». Toutefois, la cheffe du gouvernement se dit ouverte à une discussion au Parlement sur une meilleure utilisation des trimestres « éducation » et « maternité » obtenus par les femmes au cours de leurs carrières.