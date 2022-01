A la Une . L'affaire Djokovic bientôt sur Netflix ?

Une série Netflix sur la saison de tennis actuelle est en tournage. Le scandale autour de Novak Djokovic devrait faire partie du programme. Par N.P - Publié le Samedi 15 Janvier 2022 à 18:40

Le drame autour de l'affaire Novak Djokovic devrait faire partie d'une docu-série qui sera diffusée sur Netflix.



"Après la F1 et le Golf, le Tennis sera aussi traité en docu par l’équipe de Drive To Survive ! Les joueuses et joueurs professionnels seront suivis toute l’année 2022, en commençant par l’Open d’Australie…", a annoncé Netflix dans un tweet. BREAKING : Après la F1 et le Golf, le Tennis sera aussi traité en docu par l’équipe de Drive To Survive !



Les joueuses et joueurs professionnels seront suivis toute l’année 2022, en commençant par l’Open d’Australie… 👀🎾

— Netflix France (@NetflixFR) January 14, 2022

"Nul doute que l'affaire Novak Djokovic, et l'imbroglio autour de la participation du numéro 1 mondial au premier tournoi majeur de la saison, servira l'intrigue des premiers épisodes...", analyse le journal L'Équipe.



