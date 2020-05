A la Une . L’affaire Apavou reste à La Réunion Les avocats du groupe Apavou avaient demandé la délocalisation des procédures judiciaires vers Paris à la cour de cassation en mars dernier. Cette dernière a estimé que les motifs derrière cette demande n’étaient pas recevables comme le révèle Le Quotidien. Par Charlotte Molina - Publié le Mercredi 20 Mai 2020 à 07:28 | Lu 677 fois

Les avocats du groupe Apavou n’ont pas hésité à remettre en question l’impartialité et l’objectivité des magistrats du tribunal de commerce de Saint-Denis pour tenter d’obtenir le dépaysement de ce dossier fumant.



Mais la cour de cassation en a décidé autrement. Les motifs avancés par les avocats sont considérés comme non recevables par la première présidente, et ne peuvent justifier le renvoi vers Paris.



Les liquidations de plusieurs sociétés ont par ailleurs commencé à La Réunion, et l’affaire sera bel est bien jugée sur notre île, devant le tribunal de commerce de Saint-Denis et la cour d’appel.



