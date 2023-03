La grande Une L'affaire ​MH370 sur Netflix : La Réunion au cœur d’un complot international ?

Netflix a mis en ligne un documentaire sur la disparition du MH370 et explore durant trois épisodes plusieurs thèses de complot, des guerres à distance entre les superpuissances américaines, russes et chinoises. La Réunion et Johnny Bègue se retrouvent donc involontairement liés à ce qui est décrit comme une machination. Par Baradi Siva - Publié le Jeudi 9 Mars 2023 à 14:52





La Réunion apparaît à la fin du premier épisode. Les producteurs du documentaire ont alors déjà évoqué les nombreuses interrogations autour de la disparition de l’avion, quelque chose qui n’était jamais arrivé auparavant depuis l’avènement des systèmes de surveillance globaux. La question : Où se trouve l’avion ou l’épave ? Le nouveau documentaire choc de Netflix a été mis en ligne cette semaine. “ MH370 : L’avion qui a disparu” s’interroge durant trois épisodes sur les origines du plus grand mystère de l’aviation civile moderne.La Réunion apparaît à la fin du premier épisode. Les producteurs du documentaire ont alors déjà évoqué les nombreuses interrogations autour de la disparition de l’avion, quelque chose qui n’était jamais arrivé auparavant depuis l’avènement des systèmes de surveillance globaux. La question : Où se trouve l’avion ou l’épave ?

Le flaperon retrouvé à La Réunion vient-il vraiment du MH370 ?



C’est pourtant ce qui a été confirmé à l’époque par une équipe de chercheurs.



Le documentaire de Netflix parle alors rapidement de l’île française dans l’océan Indien et de la découverte importante faite par



Mais les producteurs du documentaire interviewent plusieurs personnes qui mettent en doute la conclusion du rapport officiel. La journaliste Florence de Changy, présentée comme une correspondante en Asie du Sud pour Le Monde, intervient alors à plusieurs reprises et s’interroge sur plusieurs zones d’ombre.







La plaque d'identification du flaperon est manquante . Cette dernière est installée via des techniques professionnelles qui doivent lui permettre de résister aux conditions extrêmes. Elle n'est retirée que lors d'un démantèlement, rappelle Florence de Changy.La journaliste rappelle aussi que sur les douze numéros de série présents sur le flaperon, un seul correspond aux données conservées par l'usine qui a fabriqué cette pièce du MH370.

La Réunion au cœur d’un complot russe ou américain ?



Le documentaire de Netflix explore tout au long des trois épisodes plusieurs théories du complot. La première qui aurait visé à discréditer le pilote pour lui faire porter le blâme de la disparition du MH370. L’homme avait été décrit comme souffrant de



Florence de Changy souhaite discréditer cette thèse suite à de nombreuses interviews et assure que le pilote avait une vie équilibrée. Pourtant, les autorités ont saisi son simulateur de vol et ont annoncé, deux ans après le crash, qu’il aurait utilisé l’outil pour préparer un trajet similaire à celui supposé du



Jeff Wise, présenté comme journaliste scientifique, par Netflix détaille sa thèse principale : La disparition du vol



Les producteurs du documentaire se penchent sur d’autres théories comme celle d’une guerre d’information entre les Etats-Unis et la Chine. Le



Mais le journaliste Jeff Wise précise que le point géographique retrouvé sur l'ordinateur avait été placé manuellement et non simulé entièrement.

Un documentaire de 3 heures, mais pas de réponse



La mini-série de Netflix se termine par la présentation de l’ultime rapport de l’enquête internationale menée suite à la disparition du



Le documentaire n’a pour l’instant pas encore déchaîné les passions à La Réunion. Il n’apparaît pas encore dans le Top 10 de Netflix dominé par le drame violent brésilien “Wrong side the tracks”, le soap “Sex/life” et la série à grand succès “Outer Banks”. La mini-série de Netflix se termine par la présentation de l’ultime rapport de l’enquête internationale menée suite à la disparition du MH370 . Celle-là même qui conclut qu’aucun élément tangible ne permet de connaître les causes du drame et qui n’exclut pas l’intervention d’un parti extérieur sous n’importe quelle forme.Le documentaire n’a pour l’instant pas encore déchaîné les passions à La Réunion. Il n’apparaît pas encore dans le Top 10 de Netflix dominé par le drame violent brésilien “Wrong side the tracks”, le soap “Sex/life” et la série à grand succès “Outer Banks”.



