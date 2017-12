L’aéroport se prépare à une affluence record cette année

L’année 2017 est "exceptionnelle" selon l’aéroport Roland Garros. Il connaît une forte croissance de son activité depuis la fin de l’année dernière et dès le mois de novembre, le nombre de passagers a franchi la barre des deux millions et devrait dépasser les 2 250 000 fin décembre, niveau jamais atteint jusqu’alors.



La haute saison de l’été austral a bel et bien commencé. Certaines matinées et soirées verront près de 2 000 passagers se présenter au départ, en moins de 4 heures. "Cette forte affluence nécessite des dispositions particulières", affirme l’aéroport. Pour rappel, la mise en service récente du nouveau circuit entre l’enregistrement et l’embarquement ainsi que l’ouverture de nouveaux espaces contribuent à fluidifier la circulation au sein de l’aérogare. Les restrictions d’accès à l’aérogare sont donc désormais limitées.



Les conditions d’accès au parking public, à la voie de dépose-minute et aux commerces de l’aérogare restent inchangées. Le hall public demeure accessible dans son intégralité aux passagers et à leurs accompagnants, à l’exception de la nouvelle salle "kiss and fly", aménagée au 1er étage (niveau 2) de l’aérogare, avant la zone des contrôles. Un filtrage sera mis en place au bas du nouvel escalier et du nouvel escalator conduisant au niveau 2.



Ces dispositions concernent les journées suivantes :

Jeudi 21 décembre en soirée de 18h30 à 23h.

Samedi 23 décembre (matin) de 5h à 12h.

Jeudi 28 décembre (soir) de 18h30 à 23h.

Jeudi 4 janvier (soir) de 18h30 à 23h.

Samedi 6 janvier (matin) de 5h à 12h.