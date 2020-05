L’aéroport de Gillot renforce son dispositif de sécurité

Les adieux déchirants devant la salle d’embarquement sont désormais proscrits pour une durée indéterminée à Gillot. Depuis ce mardi 12 mai, l’aéroport de Rolland Garros a mis en place de nouvelles règles de fonctionnement sur son site. Dorénavant, seules les personnes munies d’un billet d’avion pourront accéder à l’aérogare. Les voyageurs doivent porter un masque grand public ou équivalent dès leur entrée dans le hall. L’accès à l’aérogare reste toutefois possible pour les personnes accompagnant un enfant voyageant seul sous la responsabilité du transporteur (UM), une personne à mobilité réduite ou nécessitant une assistance.



L’entrée ne se fera que par la porte E donnant directement sur les banques d’enregistrement. Cet accès est placé sous la responsabilité d’un agent de sécurité et d’un agent de la compagnie aérienne, chargé de vérifier les titres de transport. La disposition des files d’attente est faite pour éviter un croisement de flux. Des marquages au sol indiquent les distances de sécurité à respecter devant les banques d’enregistrement, avant les contrôles de police et de bagages de cabines, puis au moment de l’embarquement.



Lors des contrôles, les passagers pourront être invités à abaisser leur masque pour vérification. Le port du masque est obligatoire également aux arrivées des vols et dans la salle de livraison des bagages. Des écrans en plexiglas ont été installés sur les banques d’enregistrement. Des distributeurs automatiques de gel hydroalcoolique sont disponibles partout dans le Hall.



Enfin, une équipe est dédiée au nettoyage et à la désinfection des zones sensibles et des surfaces sur l’ensemble du parcours des passagers, à l’arrivée et au départ de chaque vol. Le port du masque est également rendu obligatoire pour l’ensemble des personnels de la Société Aéroportuaire et des autres entités de l’activité aéroportuaire.