Economie L’aéroport Roland Garros s'engage à encourager l'accès des TPE et PME à ses marchés

L’aéroport de La Réunion Roland Garros a signé ce mercredi une convention avec l’association Stratégie du Bon Achat (SBA), s'engageant ainsi à encourager l’accès des TPE et PME réunionnaises à la commande publique. Il devient le 14ème membre de l’association à s’engager dans cette démarche de développement.



"La complexité et l’extrême réglementation de notre secteur d’activité amènent trop souvent les petites entreprises à renoncer à répondre à nos appels d’offres", constate Guillaume Branlat, président du directoire de la Société aéroportuaire. "A l’heure où nous lançons un programme de 180 millions d’euros d’investissements, notre adhésion à la Stratégie du Bon Achat doit à la fois nous permettre de mieux connaître l’offre locale, et aux entreprises réunionnaises de mieux cerner nos besoins".



L’aéroport de La Réunion Roland Garros prépare actuellement l’extension de son aérogare passagers, dont le projet architectural a été choisi en juin dernier. La consultation des entreprises aura lieu mi-2019, pour un lancement des travaux en 2020. Cette opération représentera à elle seule 80 millions d’euros de commandes.



En adhérant à la Stratégie du Bon Achat, l’aéroport Roland Garros s’engage à suivre les procédures proposées par l’association. Plusieurs fois dans l’année, il réunira des comités experts, regroupant les entreprises concernées par un domaine particulier des besoins de la plate-forme, pour des échanges d’informations techniques.



Une fois par an, l’aéroport Roland Garros organisera une Journée du Territoire ou "salon inversé", ouvert à tous les acteurs économiques du territoire qui le souhaitent, pour présenter ses prévisions d’investissements et ses besoins à venir. Des échanges censés permettre de mieux faire connaître les services composant la Société aéroportuaire, d'identifier les projets et d’anticiper sur les compétences et les techniques auxquelles l’aéroport fera prochainement appel. Le premier salon inversé de l’aéroport Roland Garros aura lieu en décembre prochain.



L’adhésion à la démarche SBA implique également d’allotir les marchés de la façon la plus pertinente afin d’encourager les TPE-PME réunionnaises à se positionner, y compris en sous-traitance de fournisseurs extérieurs quand une activité spécialisée n’est pas représentée à La Réunion. N.P Lu 180 fois





Dans la même rubrique : < > Les APL accession rétablies en 2019 "de manière exceptionnelle et transitoire" L'aéroport Roland-Garros enregistre en septembre la plus forte progression mensuelle de son trafic