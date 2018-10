L'aéroport Roland-Garros enregistre en septembre la plus forte progression mensuelle de son trafic

Nouveaux chiffres de fréquentation records en septembre par l'aéroport Roland-Garros. Le mois dernier, la structure a enregistré la plus forte progression mensuelle de son trafic depuis le début de l'année avec 190 785 départs et arrivées constatés, soit 29 000 passagers supplémentaires.



L'activité a augmenté de 17,7% sur l'axe métropole-Réunion et de 46,6% sur la ligne Réunion-Mayotte. Une ligne Gillot-Pamandzi très active le mois dernier en raison de l'interruption momentanée de la desserte directe Mayotte-Paris par Air Austral. La compagnie régionale avait affrété 12 vols supplémentaires le mois dernier en A380.



La ligne Réunion-Maurice a également connu un très fort trafic en septembre, tout comme l'activité des autres lignes régionales (+9% sur Johannesbourg, +34,6% sur les Comores et même 49,6% sur les Seychelles). En revanche, cette activité est en très net recul (-8,4%) entre La Réunion et les aéroports malgaches.



Dans le grand océan Indien, l'axe Réunion-Guangzhou explose tous les compteurs avec une progression de 63,2% de sa fréquentation. La ligne Réunion-Bangkok a pour sa part attiré 18,6% de passagers supplémentaires, au contraire de Réunion-Chennai, en recul de 5,7%.



Le nombre de passagers en transit contribue à la hausse globale du trafic: ceux ci sont majoritairement comptabilisés (5 332 passagers, en hausse de 48,5%) principalement sur les vols de Corsair et d'Air Madagascar.



Ainsi, sur les trois premiers trimestres 2018, la progression du trafic de l'aéroport Roland-Garros atteint 1,823 million de passagers, soit 10,3% (171 000 passagers supplémentaires). Une activité portée évidemment par la vivacité des lignes métropole-Réunion. Comme indiqué par la société aéroportuaire, "le trafic métropole-Réunion est alimenté à 92,4% par les lignes touchant les aéroports parisiens et à 5,7% par les lignes Marseille-Réunion, en forte croissance (+176%) depuis l'année dernière, devant celles décollant de Lyon (1%) et Toulouse (0,9%)".



L'activité de transit, avec 41 000 passagers enregistrés depuis janvier, connaît aussi une forte progression (+45%). "La baisse du nombre de passagers enregistrée sur la ligne Saint-Denis-Maurice se réduit à -0,8%, après les bons résultats de septembre", poursuit la société aéroportuaire. Une baisse un peu plus prononcée sur les liaisons entre Roland-Garros et les aéroports malgaches (-4,8%) et Johannesbourg (-14,7%). On constate néanmoins une augmentation du nombre de passagers de 10,7% sur Mayotte, de 4,5% sur les Seychelles et de 23,3% sur les Comores.



Concernant le fret, l'activité se maintient à un niveau élevé au mois de septembre: les tonnages débarqués augmentent de 17,7% et les tonnages embarqués, portés notamment par les expéditions d'ananas, sont en hausse de 25,4%. Globalement, au terme des trois premiers trimestres, "la hausse des tonnages avoisine les 15,2%, soit 2 700 tonnes supplémentaires, "sous l'effet des capacités nouvelles proposées par French Bee", termine la société aéroportuaire.