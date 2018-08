A la Une . L'aéroclub Roland Garros fête son 85e anniversaire





A l’occasion de ses 85 ans dont l'anniversaire coïncide avec la célébration du centenaire de la disparition de Roland Garros, nous organisons une série d’évènements autour du thème:

Dès le 10 aout la diffusion sur les réseaux sociaux des grandes étapes de l’histoires de l’Aéroclub



Une projection de photos d’archives dans le hall de l'Aéroclub



A partir du 21 septembre une exposition « Une histoire, une légende » durant 1 mois à l'Aéroport Roland Garros à l'espace "Kiss & Fly" (espace public en haut de l’escalator pour accéder aux formalités d’embarquement)



Une opération portes ouvertes à l’Aéroclub au mois de novembre, avec l’exposition "Une histoire, une légende" Fondé à La Réunion le 10 août 1933, l’aéroclub Roland Garros est le 3ème plus ancien aéroclub de France. Son histoire se confond avec toute l’histoire de l’aviation réunionnaise.A l’occasion de ses 85 ans dont l'anniversaire coïncide avec la célébration du centenaire de la disparition de Roland Garros, nous organisons une série d’évènements autour du thème:Aujourd'hui l'aéroclub compte trois avions, dont seuls des pilotes licenciés peuvent prendre les commandes. Ils proposent ainsi des survols des cirques de Mafate de Salazie ou encore du Maïdo, des baptêmes de l'air pour apercevoir les plus belles cascades de l'île d'un autre point de vue. Les plus téméraires pourront également s'essayer à des vols d’initiation de 30 minutes.

L'aéroclub, une école de pilotage

L’aéroclub Roland Garros a formé plusieurs centaines de pilotes privés. Certains d’entre eux ont fait carrière dans l’aéronautique: pilotes de ligne, armée de l’Air, mécaniciens d’avions, contrôleurs aériens, dirigeants de compagnies aériennes...

Le BIA, le Brevet d’initiation aéronautique, est décerné par l’Education Nationale. Les candidats suivent les cours pratiques dans un aéroclub en convention avec leur collège ou lycée.



A la rentrée 2018, l’aéroclub Roland Garros ouvrira une section de formation intégrale du BIA, destinée à tous les élèves à partir de 13 ans. Les cours auront lieu dans une salle spécialement aménagée. Informations à l’ACRG.



Stage d’initiation aéronautique. Le temps d’une semaine, partagez la vie du club en immersion totale. Chaque jour, partez aux commandes de votre avion avec un instructeur. Découvrez tous les aspects du pilotage et les richesses de La Réunion. Une expérience unique et riche en émotions qui transformera votre vie..



Le PPL est la Licence de pilote privé. Titulaire de cette licence, vous pouvez, dès l’âge de 17 ans, piloter des avions à piston comme commandant de bord dans tout l’espace aérien européen, avec des passagers non payants. Est uniquement autorisé le partage des frais de vol. La formation comprend un volet théorique et un volet pratique de 45 heures de vol minimum.

L'origine de ce Roland Garros

En 1933, Maurice Samat négociant automobile dyonisien, importe un Potez 43 de France. Il lui donne le nom de "Monique", du nom de sa fille. Il fonde le 10 août avec Paul Louis Lemerle, Emile Hugot et Paul Garros, l’oncle de Roland, le 1er aéroclub de l’île. Nommé "Roland Garros" en hommage au héros de guerre, le club compte alors 58 adhérents.



Le 10 septembre 1933, Maurice Samat et Paul Louis Lemerle réalisent la première traversée Réunion-Maurice sur le Potez 43. L’avion se pose au lieu-dit Mont-Choisy. Deux mois après, Jean Hily qui participe à l’escadrille Samat dite "l'Escadrille de l’Amitié", et réalise ainsi la première liaison aéropostale. Ils effectuent 14 traversées aller-retour entre La Réunion et Maurice, jusqu’en 1934. Car le 4 octobre de cette année là, Jean Hily disparaît en mer avec 2 passagers. En voulant jeter une gerbe à sa mémoire Paul Louis Lemerle décolle de La Réunion...et disparaît à son tour le mois suivant: le 2 novembre.



Même endeuillé le club continue ses activités, le 17 novembre 1934, Madame Kopp, est la première femme à obtenir son brevet de pilote à l’aéroclub.



Au cours des années, plusieurs pilotes négociants en sucre, tels qu’Armand Adam de Villiers et Emile Hugot, tracent leurs pistes privées à Grand-Bois, à La Plaine des Cafres et à Saint-Joseph. Cette multiplication des plateformes favorise l’engouement du public qui vient assister aux meetings aériens dominicaux, en train spécialement affrété.

N.P Lu 333 fois





Dans la même rubrique : < > Guyane: Un légionnaire marié à une Réunionnaise décédé dans un accident Roberto Elcaman, le footballeur réunionnais dans le coma après une violente agression