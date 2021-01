A la Une ... L'administration de la seconde dose du vaccin BioNTech/Pfizer peut être finalement retardée

La seconde injection du vaccin contre la covid-19 développé par les laboratoires Pfizer et BioNTech peut finalement être retardée de quelques semaines "dans des circonstances exceptionnelles" ont indiqué ce mardi les experts de l'OMS. Par Christelle Boyer - Publié le Mercredi 6 Janvier 2021 à 08:39 | Lu 27 fois

Le Groupe stratégique consultatif d'experts (SAGE) recommande toujours d'administrer les deux doses de ce vaccin dans un délai compris entre 21 et 28 jours. Mais face au contexte épidémiologique et aux contraintes d'approvisionnement, le président de ce groupe, Alejandro Cravioto, a ouvert la voie à un administration tardive de la seconde dose. Une mesure qui pourrait permettre à de nombreux pays de maximiser le nombre de personnes bénéficiant de la première dose, ajoute-t-il.



Présente également lors de ce point presse, la directrice du département immunisation et vaccins à l'OMS, Kate O'Brien, a tout de même rappelé que ce délai ne pourrait en revanche excéder six semaines.



Un rappel qui intervient après que le laboratoire BioNTech a déclaré au cours de la même journée que l'efficacité maximale de son vaccin ne pourrait être garantie si cette seconde injection était retardée.

Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/V5P0EfuMOJ

— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 5, 2021