Communiqué L’adieu à Jean-Paul Ciret

Le PCR a rendu hommage à Jean-Paul Ciret, percuté devant chez lui le soir du réveillon de Noël. Par N.P - Publié le Lundi 27 Décembre 2021 à 09:04

Le communiqué :



Les obsèques de Jean-Paul Ciret ont eu lieu, hier, 26 décembre. Après les prières religieuses, Elie Hoarau a fait l’éloge du disparu, devant le cercueil recouvert de rouge, symbole du drapeau communiste porté par plusieurs personnes. C’était un vœu de Jean-Paul, formé au moment où il craignait le plus pour sa santé.



Depuis son arrivée dans l’île, en 1969, il a épousé la cause des Réunionnais à travers un engagement sans borne au sein du PCR. Il a affronté la répression et les fraudeurs. Il a même été candidat à Salazie.



Au-delà de son travail de professeur d’histoire, il collabore bénévolement à la sortie du journal Témoignages, parfois jusque tard dans la nuit. Le militant politique avait également des activités syndicales et associatives. Il était sensible à la violence féminine.



Elie Hoarau a rappelé que sur la dernière période, malgré une baisse d’activité militante qu’il regrettait, il était toujours un fidèle lecteur de Témoignages. Sa rigueur le conduisait à pousser des coups de colère contre certains articles quand cela heurtait ses convictions. C’était Jean-Paul. Il était très ravi quand le mois dernier, Elie Hoarau lui avait proposé de s’occuper de l’écriture de l’Histoire du PCR.



Et pour que la mémoire de son parcours soit toujours vivante, Elie Hoarau va proposer que la campagne d’adhésion au PCR 2022 porte la mention: « promotion Jean-Paul Ciret ». Le public a applaudi à la proposition.



Ensuite, un texte empreint d’émotion (voir copie jointe) a été lu par 2 de ses filles.



A la fin de la cérémonie d’adieu, Daniel Singaïny a rappelé que Jean-Paul Ciret l’avait hébergé alors qu’il s’était soustrait à l’appareil judiciaire.



Le PCR remercie la famille de Jean Paul d’avoir permis ce moment de partage solennel.



Bureau de Presse

Ary YEE CHONG TCHI KAN





Intervention filles de Jean Paul. Les obsèques de Jean-Paul Ciret ont eu lieu, hier, 26 décembre. Après les prières religieuses, Elie Hoarau a fait l’éloge du disparu, devant le cercueil recouvert de rouge, symbole du drapeau communiste porté par plusieurs personnes. C’était un vœu de Jean-Paul, formé au moment où il craignait le plus pour sa santé.Depuis son arrivée dans l’île, en 1969, il a épousé la cause des Réunionnais à travers un engagement sans borne au sein du PCR. Il a affronté la répression et les fraudeurs. Il a même été candidat à Salazie.Au-delà de son travail de professeur d’histoire, il collabore bénévolement à la sortie du journal Témoignages, parfois jusque tard dans la nuit. Le militant politique avait également des activités syndicales et associatives. Il était sensible à la violence féminine.Elie Hoarau a rappelé que sur la dernière période, malgré une baisse d’activité militante qu’il regrettait, il était toujours un fidèle lecteur de Témoignages. Sa rigueur le conduisait à pousser des coups de colère contre certains articles quand cela heurtait ses convictions. C’était Jean-Paul. Il était très ravi quand le mois dernier, Elie Hoarau lui avait proposé de s’occuper de l’écriture de l’Histoire du PCR.Et pour que la mémoire de son parcours soit toujours vivante, Elie Hoarau va proposer que la campagne d’adhésion au PCR 2022 porte la mention: « promotion Jean-Paul Ciret ». Le public a applaudi à la proposition.Ensuite, un texte empreint d’émotion (voir copie jointe) a été lu par 2 de ses filles.A la fin de la cérémonie d’adieu, Daniel Singaïny a rappelé que Jean-Paul Ciret l’avait hébergé alors qu’il s’était soustrait à l’appareil judiciaire.Le PCR remercie la famille de Jean Paul d’avoir permis ce moment de partage solennel. Nous sommes là aujourd’hui pour rendre un dernier hommage à notre père, mari, parent, ami, camarade Jean-Paul CIRET.

Hier soir, sa vie s’est brutalement arrêtée alors qu’il se préparait à réveillonner en famille.

Si vous êtes là aujourd’hui, c’est que vous avez eu la chance de côtoyer notre père à un moment de son parcours et que sa profonde gentillesse ainsi que son altruisme vous ont marqués.

Au-delà de son rôle de père et de mari aimant toujours dévoué, notre père a participé au sein de ses combats politiques avec le PCR à défendre toutes les formes d’injustice sociale et ce dès les années 70, lorsque l’oppression étatique à la Réunion était à son apogée. Ainsi, à ses côtés, lors de meetings ou de manifestations, il nous a transmis ses valeurs d’humanité, de justice et de solidarité.

Notre père qui a toujours été guidé par son cœur et son honneur a été un militant de l’ombre qui servait avant tout les autres et une cause commune. Il a été tout au long de sa vie fidèle à ses idées et à ses principes. En cela, il aura notre admiration éternelle.



Dans le cadre de son métier, de professeur d’histoire et de géographie (au lycée Leconte de Lisle, Amiral Bouvet puis Sarda Garriga) il contribue à éveiller chez ses élèves leur sens critique et élargir leur connaissance du monde.

Nous avons une pensée pour ses élèves et collègues avec qui il a partagé une grande partie de sa vie.

Il a su insuffler à de nombreux élèves le goût d’apprendre et la curiosité de découvrir notre île à travers son histoire, les hauts lieux du marronnage, en les amenant grâce à sa passion à sillonner les sentiers les plus escarpés de l’île. C’était le CLUB Randonnée du lycée SARDA GARRIGA, cher à ses souvenirs.

Cet amour de la montagne, il l’a partagé avec nous et il coule dans nos veines. Escalade, randonnée, course, nos parcours sportifs t’ont rendu fier.



Depuis sa retraite en 2004, il a très vite dû devenir aidant familial pour s’occuper de notre mère, ce qu’il a fait avec une attention et une patience sans faille. Il a pu mesurer la difficulté de prendre soin d’une personne dépendante, ce qui l’a poussé à s’investir au sein de l’association du Père Favron de Saint-Benoît. Aussi, il joue aussi son rôle de conseil afin d’améliorer l’accueil et la prise en charge des personnes handicapées dans les institutions.

Toujours prompt à s’indigner devant toute forme d’injustice ou de violence, il avait ces dernières années, mené des combats au sein du CEVIF et participait régulièrement à des marches blanches organisées contre les violences intrafamiliales ou faites aux femmes, dénonçant les failles de notre système judiciaire, suite notamment à la fin tragique du petit Mathéo.

Tout au long de sa vie qu’il a passé majoritairement à la Réunion, il n’a jamais arrêté de suivre de près ou de loin l’actualité politique de notre île. Un temps très actif pour le journal Témoignages, où il n’a eu cesse de dénoncer les abus, les fraudes et les exactions commises à Saint-André, il continuait à donner son éclairage sur une actualité réunionnaise dont il avait une fine connaissance.

Pour tous ceux et celles qui l’ont connu, il restera à jamais un homme simple, humble, généreux, altruiste et honnête. Son sourire, sa bienveillance et son humour taquin seront pour toujours dans nos cœurs. Ces dernières années, il portait un amour inconditionnel à ses chiens, chez qui il trouvait réconfort et compagnie. Certains l’ont peut-être croisé tout heureux en promenade, cela le ravivait.

Nous avons une pensée pour notre sœur Gwénaëlle, sa sœur Chantal, son frère Loïc et ses proches de Métropole pour qui il avait une entière affection et à qui il portait, malgré la distance, tout son amour.



Aujourd’hui est le temps du recueillement, de la douleur et de la peine mais le moment venu, nous tâcherons de faire triompher la justice pour que le fautif de cet accident qui a fauché la vie de notre Père ne soit pas impuni.

Tu aurais sûrement pensé là d’où tu es : « j’ai survécu à tout mais pas à la connerie humaine ».

Papa, à travers tout ce que tu nous as appris et transmis, ton combat pour un monde meilleur vivra à travers nous, tes enfants, petits-enfants, tes proches et amis. «Parce qu’une société moderne est une société résolument solidaire », nous continuerons à tracer ta voie vers un monde plus sensible aux autres et à la nature. Parce que ton bonheur passait par le bonheur des autres, nous continuerons à tendre des mains comme tu nous l’as montré. Parce que tu étais tombé amoureux de la Réunion et de ses habitants, nous nous efforcerons de l’élever.

Papa, nous t’aimons profondément et te souhaitons de nous reposer en paix.