L'actrice d'OPJ, Marion Campan, est décédée à Saint-Paul

Marion Campan a été retrouvée morte lundi, à Saint-Paul. L'actrice incarnait Joséphine Fleury dans la série OPJ. Sa famille lance un appel aux dons pour organiser ses funérailles. Par NP - Publié le Mercredi 17 Août 2022 à 20:55





Elle avait joué dans les saisons 2 et 3 d'OPJ et venait de terminer le tournage de la saison 4.



