L'activité sous le volcan s'est progressivement calmée

La crise sismique débutée à 04h33 heure locale (00h33 heure UTC) s’est progressivement calmée ce matin. Ce matin, seuls de rares séismes sont encore enregistrés et leur localisation reste cantonnée dans le secteur de la Plaine des Osmondes à l’ouest nord-ouest du Piton de Crac.



Au total, 679 séismes volcano-tectoniques, et 241 séismes de type longue période et profonds ont été enregistrés par l’OVPF entre le 18/10/2021 et le 19/10/2021 8h heure locale. Cette sismicité était localisée sous la zone sommitale et sous le flanc nord-est (entre 0,7 km au dessus du niveau de la mer et 1,4 km sous le niveau de la mer).