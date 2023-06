A la Une . L'activité physique réduit de 30 à 50% la survenue d’un diabète de type 2

Par N.P - Publié le Vendredi 2 Juin 2023 à 12:10

Le communiqué de l'ARS :



Du 2 au 9 juin 2023 se tient la Semaine nationale de la prévention du diabète. Ce rendez-vous annuel est organisé par la Fédération Française des Diabétiques (FFD), représentée au niveau régional par l’Association des diabétiques de La Réunion (AFD974).



Pour cette 12ème édition, l’accent est mis sur l’activité physique et la lutte contre la sédentarité.



Savez-vous que l’activité physique a pour effet de réduire de 30 à 50% la survenue d’un diabète de type 2 ?



A l’occasion de cette semaine, l’ARS La Réunion rappelle les recommandations nutritionnelles et les réflexes indispensables pour prévenir le diabète et informe des actions proposées par les partenaires.



