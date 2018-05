L’activité éruptive se focalise sur le cône central

Le spectacle continue du côté du Piton de la Fournaise mais quasiment à l'abri des regards. "L’activité se focalise toujours majoritairement sur le cône central avec des projections de lave de faible hauteur (moins de 10 m au-dessus du cône) et un écoulement de la lave principalement en tunnel. Des résurgences sont toujours visibles 1 km en aval du cône", indique l'OVPF dans son bulletin du jour.



L’intensité du trémor volcanique est restée relativement stable ces dernières 24 heures. Grâce à un traitement des images aériennes par stéréophotogrammétrie, les scientifiques en ont appris davantage sur les caractéristiques et l'évolution du cône central. "Il est ainsi passé de 18m à 21m de hauteur (entre le 3 et le 5 mai) et la bouche éruptive au sommet du cône s’est légèrement refermée, de 30×25 m de large le 3 mai contre 25×25 m le 5 mai. Le diamètre du cône à sa base est de l’ordre de 100 m".



Les débits de surface estimés à partir des données satellites, via la plateforme HOTVOLC (OPGC – Clermont Ferrand), relevés ce mercredi étaient toujours compris entre 1 et 2,5 m3/s.



Par ailleurs, aucune déformation significative n’est enregistrée et aucun séisme volcano-tectonique n’a été relevé au cours de ces dernières 24 heures sous l’édifice du Piton de la Fournaise.