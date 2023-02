L'activiste mauricien Bruneau Laurette retrouve la liberté sous caution

Le bureau du Directeur des Poursuites Publiques (DPP) n’objecte plus à la remise en liberté conditionnelle de Bruneau Laurette. Ce lundi 27 février, en cour de Moka, la sentence est enfin tombée concernant la motion de remise en liberté conditionnelle de Bruneau Laurette.



Le bureau du Directeur des Poursuites Publiques a rendu sa décision sur la motion de remise en liberté sous caution de Bruneau Laurette. L'activiste retrouvera la liberté toutefois avec des conditions drastiques concernant sa remise en liberté conditionnelle.



Rappelons que Bruneau Laurette est en détention depuis le 4 novembre 2022, après la découverte et saisie de plus de 40 kilos de haschich à son domicile à Petit Verger. Une opération menée par la très controversée Special Striking Team, de l’ASP Ashik Jagai.