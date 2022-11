zinfos-moris.com L'activiste mauricien Bruneau Laurette arrêté avec plus de 40 kgs de haschich et des armes à feu

Par E. Moris - Publié le Vendredi 4 Novembre 2022 à 17:27

Lors d'une perquisition à son domicile à Petit-Verger, à Saint-Pierre, l'activiste Bruneau Laurette a été arrêté avec une saisie de plus de 40 kgs de haschich, deux armes à feu et une somme de Rs 75 000.



Menottes aux poignets, Bruneau Laurette a été conduit aux Casernes Centrales et sera traduit au tribunal ce samedi sous une accusation provisoire de trafic de drogue, après sa nuit en détention. Un second suspect, Ryan, le fils de Bruneau Laurette a été arrêté.



Mes Sanjeev Teeluckdharry et Anoop Goordary ont été interdits d’accès à leur client. Bruneau Laurette ne pourra bénéficier de l’assistance de ses deux hommes de loi, en raison de conflits d'intérêts.

L’avocat Shakeel Mohamed est arrivé aux Casernes centrales et a été autorisé à rencontrer l’activiste Bruneau Laurette. Selon lui, l’enquête ne se fera plus incommunicado. Il parle de scénario "intriguant" concernant cette saisie de drogue. Un appel est lancé auprès des Avengers, le panel d'avocats créé lors du meurtre non résolu dans l'affaire Kistnen, pour défendre l'activiste Laurette. Rappelons que Bruneau Laurette avait organisé une nouvelle manifestation dans les rues de la capitale samedi dernier, afin de dénoncer le régime au pouvoir.