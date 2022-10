A la Une . L'activiste Sullaiman Soilihi expulsé de son logement, il en appelle à la solidarité des Réunionnais

Célèbre pour ces live sur les réseaux sociaux, le candidat aux législatives dans la 2e circonscription et activiste Sullaiman Soilihi a dû quitter le logement qu'il occupait au Port ce mardi. Pour l'instant sans solution, il en appelle à la solidarité des Réunionnais pour l'aider dans cette mauvaise passe. Par La rédaction - Publié le Mercredi 12 Octobre 2022 à 12:33

"Merci encore pour tout vos soutiens mon coeur lé gros en voyant comment certaines personnes compaties à ce qu'il m'arrive", écrit sur son compte Facebook Sullaiman Soilihi.



Expulsé de son logement hier, il a préféré partir de lui-même avant d'avoir à faire à la force publique, et a rendu les clefs ce matin.



"Mi té dans un logement té trop grand pou moin. Ou demande un studio, na pas zenfant avec moin, mi lé pa en ménage et i donne a moin un grand caze. Mais la arrive un moment quand ou travaille pas i gagne plus payé", explique l'homme dans un live qu'il a diffusé hier.

Un hébergement d'urgence pour sortir de la rue



Obligé de dormir dans sa voiture dans l'immédiat, Sullaiman est parti rendre les clefs ce matin du logement qu'il occupait depuis plusieurs années. Sans solution dans l'immédiat, l'activiste en appelle à la solidarité des habitants de l'île, soit via une cagnotte en ligne, soit via une proposition de logement pour faire face à l'urgence.



"C'est un nouveau départ", explique le Portois après avoir déposé la clef, encore lors d'un live. Sans emploi dans l'immédiat, il souhaite pouvoir rapidement travailler à nouveau comme médiateur. "Zot lé plus pou l'argent que le bien être des locataires, fai un peu l'inverse", conclut Sullaiman.