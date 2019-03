Au travers d’efforts sur la modernisation des services publics de l’éducation, et du développement d’une politique éducative novatrice et valorisante, l’action éducative reste l’une des priorités de la Commune de Saint-Paul. Lors du débat autour des Orientations Budgétaires le Maire a beaucoup insisté sur ce volet concernant l’école.



« La Ville continue ainsi de s’investir pleinement en faveur de l’éducation pour permettre aux élèves et à l’ensemble des membres de la communauté éducative de travailler dans de bonnes conditions », souligne Joseph Sinimalé.



De la délocalisation des écoles Centre et Dayot (dont la livraison est prévue dans le courant de cette année 2019) à la construction de classes modulaires pour la rentrée d’août 2019 à Jasmin-Robert, Louise-Siarane, Bernica et Sarda-Garriga, en passant par la restructuration de l’école primaire de Bellemène, la réhabilitation des sanitaires et l’aménagement de la cour de l’école Chocas et de l’école Louise-Payet ou encore la réhabilitation des sanitaires de l’école Jean-Albany et l’extension des écoles primaires Marcel-Lauret, Louis-Henri-Hubert-Delisle et Jasmin-Robert… les chantiers et réalisation pour cette année ne manquent donc pas.



Une trentaine de dossiers était à l’ordre du jour du conseil municipal de ce jeudi 28 février 2019. Y figurait notamment l’achat, prévu prochainement, des murs de la future médiathèque du Guillaume auprès de la SHLMR, opérateur mandataire des travaux en cours au cœur du quartier. L’aménagement intérieur pourrait intervenir courant 2020, pour une durée d’environ 8 mois.



Le conseil municipal a validé une demande de financement auprès de la Région dans le cadre du Programme Opérationnel (PO) FEDER 2014-2020, pour la construction et l’aménagement de cette future médiathèque. Celle-ci pourrait être mise en service courant 2021 après l’installation des mobiliers, collections, équipements informatiques et matériels divers.