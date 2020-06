A la Une ... L'action de François de Mahy à son tour remise en cause par des militants

​Des militants anti-colonialisme ont recouvert de peinture rouge les mains et le visage de la statue de François de Mahy ce samedi à Saint-Pierre, fief de l’ancien député réunionnais. Par LG - Publié le Dimanche 21 Juin 2020 à 13:34 | Lu 305 fois

A l'image de ce qui se tramait la semaine dernière autour du déboulonnage de la statue de Mahé de la Bourdonnais à Saint-Denis, celle de François de Mahy (1830-1906) est devenue la cible de militants anti-colonialisme ce samedi à Saint-Pierre.



Symboliquement, ses mains et son visage ont été souillés de peinture rouge, représentant le sang qui a coulé dans sa politique de reconquête de Madagascar au 19ème siècle.



A quelques pas de sa statue située dans le square de l’hôtel de ville, sa plaque a également été peinte en noir par des militants qui souhaitaient ainsi éveiller les consciences sur la connotation de ce patrimoine historique très discutable selon eux.



Le ministre de la Marine et des Colonies de 1887 à 1888 a aussi été, et c’est ce que ces militants ont tenté de mettre en lumière, le meneur du lobby de La Réunion qui convoitait Madagascar alors que la France et l'Angleterre manifestaient le même intérêt colonialiste envers Madagascar.



Deux guerres franco-malgache ont ainsi éclaté, de 1883 à 1885 puis en 1894, débouchant sur la signature du traité de protectorat en 1895 puis du statut de colonie française pour la Grande Ile en 1896.