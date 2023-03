A la Une . L’acteur de “The Wire” et “John Wick”, Lance Reddick, est décédé à 60 ans

Le comédien s’est éteint ce vendredi à l’âge de 60 ans, de “causes naturelles”, selon son agente. Si sa carrière avait commencé dans les années 2000, avec la série Oz, c’est le chef-d’œuvre de HBO, “The Wire”, qui lui avait permis de se faire un nom. Par La rédaction - Publié le Samedi 18 Mars 2023 à 09:08

Il avait tout juste 60 ans. Le corps de l’acteur américain Lance Reddick a été découvert à son domicile de Los Angeles, ce vendredi. C’est son agente, Mia Hansen, qui a annoncé la nouvelle, avant de préciser que les causes du décès sont “naturelles”.



Le public l’avait d’abord découvert dans la série carcérale “Oz”, diffusée entre 1997 et 2003, avant de le voir briller dans ‘The Wire”. Considérée comme l’une des plus grandes séries de tous les temps, Lance Reddic incarnait Cedric Daniels, lieutenant de police à Baltimore. La série dépeignait la vie d’une brigade anti-stup dans les quartiers populaires de la ville. Elle avait fait le tour du monde pour son réalisme et la critique acerbe qu’elle faisait de la société américaine.



Il avait ensuite rejoint le casting de la série de film “John Wick”, aux côtés de Keanu Reeves. Il est d’ailleurs à l’affiche due opus qui sera bientôt sur les écrans. Son partenaire de jeu s’est d’ailleurs fendu d’un communiqué commun avec l’acteur Chad Stahelski. “Nous sommes profondément attristés et avons le cœur brisé par la perte de notre ami et collègue bien-aimé” écrivent les deux acteurs.