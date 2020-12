International L’acteur américain Tom Cruise est à Madagascar

La star américaine Tom Cruise est actuellement en vacances à Madagascar, sur l’île Ankao. Un archipel classé dans le top 5 des plus belles îles privées de l'ensemble africain. Par Emilie Carassou - Publié le Mardi 22 Décembre 2020 à 17:12 | Lu 251 fois

L’acteur américain Tom Cruise passe des vacances à Madagascar depuis ce dimanche à l’île Ankao dans la commune rurale d’Ampisikinana, district de Vohémar.



C’est là que se trouve l’un des hôtels les plus luxueux et les plus chers en Afrique, construit en 2017, le Miavana et ses cinq étoiles.



La star américaine a été rejointe par une dizaine d'autres personnes en hélicoptères sur l'archipel. Classé dans le top 5 des plus belles îles privées du continent africain, c’est l’une des première destinations de luxe où les nuitées se chiffrent à plus de 2500 dollars soit 9 millions d’ariary par personne.



L’acteur est venu se ressourcer après le tournage de Mission Impossible dont la sortie est attendue pour le 19 novembre 2021.



Sur cet archipel, les activités ne manquent pas avec des plongées sous-marines, observation de baleines ou encore des excursions en hélicoptère autour de l’archipel sur les belles plages de Nosy Ankao.





Publicité Publicité