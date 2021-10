A la Une . L'acteur Alec Baldwin tue accidentellement une femme et blesse une autre personne sur un tournage

Le drame est survenu jeudi sur le tournage de "Rust", un western avec Alec Baldwin, en cours de réalisation dans le Nouveau-Mexique, aux Etats-Unis. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 22 Octobre 2021 à 08:27

L'acteur américain Alec Baldwin est l'auteur du tir de pistolet qui a tué la directrice de la photographie et blessé le réalisateur sur un plateau.



L'arme à feu servait d'accessoire sur le tournage et a été actionnée lors d'une scène du film.



La directrice de la photographie, âgée de 42 ans, a été évacuée par hélicoptère vers un hôpital voisin mais "a succombé à ses blessures". Le réalisateur a été admis en soins intensifs.



"Rust" est un western écrit et réalisé par Joel Souza. Alec Baldwin est le co-producteur et joue le rôle d'un hors-la-loi, Harland Rust, qui vient en aide à son petit-fils de 13 ans condamné à la pendaison pour un meurtre.