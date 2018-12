L'acte VI des "gilets jaunes" marqué par des dérapages violents

Les gilets jaunes avaient promis un acte VI. Un sixième samedi de mobilisation dans l'Hexagone qui a été marqué par des dérapages et des incidents parfois violents, malgré une mobilisation moins importante que les semaines précédentes.Le premier ministre, Édouard Philippe, s'est exprimé sur Twitter : "Un simulacre de décapitation du chef de l’Etat… Des agressions d’une violence inouïe contre des policiers… Des gestes antisémites en plein Paris… Il est hors de question de banaliser de tels gestes qui doivent faire l’objet d’une condamnation unanime et de sanctions pénales", a-t-il commenté.Après un jet de grenade assourdissante vers la foule, des motards de la police ont en effet été pris à partie par des manifestants sur les Champs-Elysées dans la soirée de samedi. Dans une vidéo du journaliste Clément Lanot , deux policiers sont jetés à terre avec leur moto, ils reçoivent même une trottinette lorsqu'ils tentent de se replier. Un policier en est même venu à sortir son arme de service afin de faire reculer les manifestants.Emmanuel Macron, actuellement au Tchad a également réagi. "C’est maintenant l’ordre qui doit régner, le calme et la concorde", a déclaré le chef de l'État à BFMTV.Eric Drouet, l'un des leaders du mouvement des "gilets jaunes" a par ailleurs été interpellé. Il avait appelé sur les réseaux sociaux à "rentrer dans l’Elysée". Il portait par ailleurs sur lui une sorte de matraque. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour soupçons d’organisation illicite d’une manifestation sur la voie publique et port d’arme prohibé.