"L’accueil des élèves et des personnels ne pourra se faire que dans des conditions normales de sécurité"

Dans l’attente d’une éventuelle réouverture des établissements scolaires, réouverture soumise à l’appréciation de Monsieur le Préfet et de Monsieur le Recteur, le SNFOLC La Réunion et le SNETAA FO La Réunion attirent l’attention du Préfet, du Recteur et des pouvoirs publics sur les risques et difficultés que pourraient rencontrer les usagers (élèves, personnels,...) lors de cette réouverture prématurée si les mouvements, encore en cours, venaient à perdurer.



Soucieux de la sécurité des usagers, le SNFOLC La Réunion et le SNETAA FO La Réunion demandent aux pouvoirs publics une analyse de la situation actuelle aussi précise que les précédentes qui ont amenées à la fermeture des établissements scolaires.