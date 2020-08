Courrier des lecteurs "L' accord de tous les dangers" ?

Par Carl Joseph - Publié le Mardi 11 Août 2020

C' est la vision hallucinatoire de Mediapart. Le gauchisme journalistique empêche de penser autrement. Mediapart signe la stratégie de l' Afrique de son bureau d' éditions. Faudrait demander aux peuples concernés quand même... Les Américains en Normandie c' est la joie, mais en Afrique c' est danger. Le retour des Américains en Afrique... Quand le continent noir attire les convoitises... Les chinoiseries contrariées dans leur expansion en Afrique. La guerre Sino américaine en Afrique...pas d' affolement non ..plus. Bien d' autres Présidents passeront à la Maison Blanche pour finaliser tout ça au reste du continent... Par ailleurs, entre la Chine et l' Amérique, c' est passer de Charybde en Scylla. La France pacifiste fait la guerre en Afrique, l'Amérique et la Chine, au passé guerrier tous les deux préfèrent le commerce...sur ce territoire. Question de stratégie... Chacun interprètera avec sa propre grille de lecture...et se ralliera à son camp... C' est clivant mais c' est comme ça ! La guerre de tous les dangers, c' est la vision de Mediapart. Les rangers américains sont là...aux portes de l' Océan Indien."

Nb." https://blogs.mediapart.fr/cetri-asbl/blog/100820/l-accord-de-tous-les-dangers-entre-le-kenya-et-les-etats-unis?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=Sharing&xtor=CS3-66





