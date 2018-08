L'accès du futur hôpital de Cambaie à la RN1 avait pourtant été validé en 2017

Le nouveau centre hospitalier de l'ouest à Cambaie (CHOR), devrait être livré dans sept mois. Aucun accès direct depuis la RN1 n'est pourtant prévu à ce jour, la Région exigeant, selon les syndicats hospitaliers, que le CHOR participe au financement du raccordement. L'accès au CHOR se fera donc par la route qui passe devant l'hôpital psychiatrique de Cambaie, un axe qui n'est pas calibré pour le trafic à venir.Pourtant, lors d'une commission permanente du Conseil régional, le 7 novembre 2017, un accord avait été trouvé entre la Région et le Département pour financer à hauteur de 7,5 millions d'euros un accès par la création d'un carrefour giratoire. Dans le compte rendu de délibération, que nous avons consulté, la Région et le Département s'accordaient sur la nécessité de ce nouvel accès, notamment en raison de l'importance du trafic automobile sur cette portion de la RN1.Pour la réalisation du projet, l'acquisition par la mairie de Saint-Paul d'une parcelle appartenant à une association religieuse était nécessaire, et l'association avait donné son accord. Et la mairie de Saint-Paul s'était engagée à prendre en charge l'acquisition de cette parcelle de 549 m2.Dans le compte rendu de délibération de la commission permanente du Conseil régional, il n'était nullement question d'une participation du CHOR au financement du raccordement, alors que le projet semble désormais conditionné à cette participation.