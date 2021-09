L’accès aux sites pornographiques bientôt interdit ?

Les jours de Pornhub sont-ils comptés en France ? Le géant du porno et huit autres sites pour adultes sont dans le viseur de deux associations de protection de l’enfance. Pour obtenir gain de cause, e-Enfance et La Voix de l’enfance ont donc déposé un référé au tribunal de grande instance de Paris contre tous les fournisseurs d’accès internet.



Par cette requête, les plaignants espèrent que les fournisseurs d’accès français rendront inaccessibles les plus grands sites pornographiques mondiaux. Ils estiment que l’accès à ces sites est trop facile et ne protège pas les mineurs.



Actuellement, les sites concernés ne vérifient pas l’âge ou demandent simplement de cocher une case pour certifier que le visiteur est majeur. Le Code pénal interdit de laisser des contenus pornographiques accessibles aux mineurs.



La réponse du tribunal est attendue le 9 septembre.