L'accès au littoral de l'étang du Gol est interdit

En raison du passage de la dépression tropicale Fakir au plus près de nos côtes mardi 24 avril 2018, de fortes pluies sont attendues. Les services de Météo France ont émis un avis de vigilance fortes pluies et forte houle sur tout le département.



A cet effet, le maire de Saint-Louis, Patrick Malet, informe la population de Saint-Louis que l'accès au littoral de l'étang ainsi que les activités nautiques seront interdits dès mardi 6h et ce jusqu'à la levée de la vigilance.



En cas de difficultés, la ville de Saint-Louis met 2 numéros d'urgence à disposition des administrés : 0693 13 78 88 ou 0692 67 47 63. Le maire rappelle à la plus grande vigilance et conseille à ses administrés de se tenir informé.