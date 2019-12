L’accès à la plage des Roches Noires, la baignade et les activités nautiques interdits au lundi 16/12 au vendredi 20/12 inclus

En raison de travaux de pré-équilibrage de la ravine Saint-Gilles et de profilage de la plage des Roches-Noires dans le cadre de la prévention du risque d’inondation et d’ensablement du Port de Saint-Gilles, l’accès à la plage des Roches Noires ainsi que la baignade et les activités nautiques seront interdits du lundi 16 décembre 2019 au vendredi 20 décembre 2019 inclus. (photo d’illustration)Retrouvez ci-dessous l’arrêté dans son intégralité :