L'académie de dalones de la Plaine des Cafres tourne un spot contre l'homophobie

Le spot s'intitule "Luttons contre l'homophobie, prônons l'égalité pour tous". Il a été réalisé par l'équipe féminine de la promotion 11 de l'académie des dalons de La Plaine des Cafres.



"Ce projet s'inscrit pleinement dans les préconisations effectuées dans le cadre du rapport d'information fait au nom de la Délégation aux Outre-mer sur la lutte contre les discriminations anti LGBT dans les Outre-mer émis par l'assemblée nationale en date du 19 juin 2018", indiquent les dalones, fières de participer à la lutte contre l'homophobie.



La problématique de l'homophobie au quotidien est un sujet qui touche particulièrement La Réunion, et les dalones, par ce spot vidéo, apportent leur pierre à l'édifice d'une société réunionnaise plus ouverte et tolérante afin que "que chacun puisse vivre sans peurs, sans appréhensions, peu importe son orientation sexuelle".