A la Une ... L'abstention sera-t-elle de nouveau la grande gagnante de ce second tour?

Au premier tour, sur l'ensemble de la France, l'abstention a atteint le score record de 55,34%. Un triste chiffre attribué au Covid-19. Par S.M - Publié le Dimanche 28 Juin 2020 à 05:00 | Lu 367 fois

En France, le 11 mars 2020 est à marquer d'une pierre blanche, celle d'une abstention record, du jamais vu dans une élection municipale. 55,34% d'abstention, soit 20 points de plus qu'aux municipales de 2014. Ce chiffre est sans doute lié aux errements de l'exécutif, qui annonçait la veille la fermeture des lieux de loisirs pour cause de pandémie, tout en maintenant le premier tour, mais aussi au désamour croissant des Français pour la démocratie représentative.



Les mesures sanitaires strictes mises en place pour ce second tour dimanche (gestes barrières, limitation du nombre de personnes dans les bureaux de vote, masques et gel hydroalcoolique...) suffiront-elles à convaincre les électeurs qu'ils peuvent exercer leur droit de vote sans danger?



À La Réunion, le phénomène d'abstention au premier tour fut moindre qu'en France hexagonale, avec 42,97% d'abstentionnistes, et La Réunion a été quasi épargnée par le SARS-Cov-2, qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche? Dans les plus grandes communes de La Réunion, la réserve de voix est importante si toutefois les abstentionnistes se décident à aller dans leurs bureaux de vote: 59,46% d'abstention dans le chef-lieu, et 53,65% à Saint-Paul. Les candidats auront-ils convaincu les citoyens n'ayant pas exercé leur droit de vote au premier tour de le faire cette fois?