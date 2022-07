Mayotte L’absence de "perspectives de développement durable pour Mayotte" pointée par la Cour des comptes

Le 101e département français s’enlise dans les difficultés sociales, économiques et les enjeux de sécurité alors que "le Gouvernement a enchainé les plans en sa faveur ". Dans un récent rapport intitulé "Quel développement pour Mayotte", la Cour des comptes constate que "la situation de Mayotte demeure atypique au sein de la République" et propose une série de recommandations. Par NP - Publié le Vendredi 1 Juillet 2022 à 10:23





La progression démographique impacte également le niveau d’équipement scolaire. Si le rattrapage est en cours pour le secondaire, "le rythme de construction des écoles primaires est très insuffisant au regard des 850 classes supplémentaires nécessaires à l’accueil des enfants dans des conditions satisfaisantes", souligne la Cour des comptes qui pointe un niveau scolaire "faible dans un archipel où la moitié de la population ne parle pas français" .



Les collectivités locales, elles, ne sont pas suffisamment armées pour faire face, manquant "d’expertise et d’ingénierie". Le nombre de cadres, les capacités de maitrise d’ouvrage restent insuffisants. De même pour les services de l’Etat, fortement mobilisés par les urgences. "En outre, la forte rotation du personnel, les vacances d’emploi qui en résultent et l’insuffisante formalisation des initiatives engendrent une rapide perte de mémoire, ce qui affecte la continuité même des actions entreprises" .



En somme, "une réflexion stratégique approfondie sur le développement durable de Mayotte reste à conduire" . Pour y aider, la Cour des comptes propose notamment de consolider l’action des pouvoirs publics via des données fiabilisées et d’améliorer la gestion des aides de l’Etat ; de renforcer la lutte contre l’immigration clandestine et de promouvoir un développement durable du territoire en ce qui concerne particulièrement la maitrise du foncier.

