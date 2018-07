L'abattement des 30% dans les DOM remis en cause par le gouvernement ?

L'information est à la une du Quotidien ce lundi. Selon le média, lors de la remise du fameux livre bleu pour l'Outre-Mer, le gouvernement envisagerait de revenir sur l'abattement DOM de 30% sur le revenu, en place depuis 1960, pour les ménages "les plus aisés".



Concrètement, et comme rapporté par nos confrères, "si votre revenu imposable vous rend redevable de 1.000 euros d'impôt sur le revenu, vous ne payez actuellement que 700 euros si vous habitez à La Réunion". Un dispositif qui coûte à l'Etat plus de 400 millions d'euros "envers 10% des foyers fiscaux les plus aisés".