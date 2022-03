Courrier des lecteurs L'€ à 0,91 hier...

Par Carl Joseph - Publié le Jeudi 10 Mars 2022 à 09:55

Ça aggrave l'importation des matières premières et des produits pétroliers... Le boomerang des mesures de rétorsions économiques contre la Russie....sans être Poutinophile ! Parfois il faut réfléchir à deux fois, la colère ou la déception est mauvaise conseillère. "La vieille Europe" fait dans sa culotte... La facture sera lourde.. Les États-Unis ont réussi leur coup , mettre l'Europe sous pression financière et économique... elle qui ne fait aucune importation de pétrole et croule sous les réserves. Le Nini bon ker des Européens a un coût coûte que coûte ! L'opinion publique tiendra-t-elle le coup devant les rayons vides de produits alimentaires et du coût exorbitant du prix de l'essence à la pompe... Qui vivra verra, on connaît les revirements de l'opinion publique.