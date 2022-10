Communiqué L'Unsa avec les ATSEM de La Réunion pour la reconnaissance d'un métier clé de la petite enfance

Le 5 octobre 2022 se déroulait au Centre Paulette Adois-Lacpatia au Port un séminaire à destination des ATSEM de La Réunion organisé par l'Unsa. Après la grève du 1er septembre 2022, l'objectif de l’Unsa était de sensibiliser les ATSEM sur leurs droits et les futurs évolutions du métier. Référente nationale des ATSEM à l’Unsa et membre du Conseil Supérieur de la Fonction Publique, Josette Blain a animé ce séminaire avec l'équipe régionale. Par N.P - Publié le Jeudi 6 Octobre 2022 à 15:20

Un grand nombre d’ATSEM ont répondu présente à ce séminaire du 5 octobre 2022. Issues de différentes collectivités, elles ont pu évoquer leurs difficultés au quotidien sur : l’incohérence de leur situation administrative local, leurs conditions de travail dégradées, la stagnation de leurs carrières, l’impact du manque d’AESH sur leur métier.



L'UNSA FORCE DE PROPOSITION



Josette Blain a rappelé toutes les avancées portées par l’Unsa au niveau national pour les ATSEM. Par exemple, une ATSEM peut bénéficier, d’une promotion vers le grade d’agent de maîtrise. Autres points : de nombreuses ATSEM sont sur un statut d’agent technique ou social. Elles ne relèvent pas de la filière médico sociale. Or, avec un CAP petite enfance et une équivalence des acquis, une ATSEM peut accéder dans cette filière, par la voie d’intégration directe. Le but étant d’avoir un déroulement de carrière en lien avec les fonctions exercées (prime, reconnaissance de la pénibilité, …). La signature éminente de la chartre nationale des ATSEM. Tous ces acquis sont le fruit du travail syndical de l’Unsa.



C’EST POURQUOI, L’UNSA LÉ LA



A l’Unsa, il était important pour nous de travailler sur le métier des ATSEM. Elles sont le premier point de contact avec l’enfant. Elles doivent donc, d’une part, faire partie entièrement de la communauté éducative. D’autre part, elles doivent avoir les conditions optimales de travail pour le développement pédagogique des enfants. Ce séminaire fait suite à l’appel à la grève mené le 1er septembre dernier. D’autres séminaires auront lieu à partir du 26 octobre prochain dans plusieurs communes de l’île.