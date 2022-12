L’Université rurale de l’océan Indien démarre sa 10e édition

Le communiqué:



Ce mercredi 7 décembre a eu lieu l’ouverture des travaux de la Xème édition de l’UROI à Saint- Joseph avec pour thématique générale, la « Ruralité et l’aménagement du territoire : l’enjeu réunionnais ». Cette thématique, déclinée principalement autour des problématiques réunionnaises, est néanmoins partagée par les autres territoires de la zone océan Indien.



À l’instar des éditions précédentes, plusieurs délégations invitées par la Ville de Saint Joseph ont fait le déplacement : Mayotte, Madagascar, Les Seychelles, Rodrigues et Maurice.



Le maire de Saint Joseph a rappelé que cet évènement, initié depuis 2004, est resté fidèle à son objectif initial qui est celui de créer une solidarité entre les territoires de la zone et promouvoir la ruralité. Il a rappelé les relations d’interdépendance qu’entretiennent ces territoires, la nécessité de s’appuyer sur l’ingénierie locale, régionale et s’unir pour faire entendre la voix de la ruralité. Il a insisté sur la nécessité de faire vivre les propositions issues des travaux, dont l’UROI sera chargée d’accompagner la mise en œuvre.



Cette 10ème édition s’attache particulièrement à sensibiliser la jeunesse à ces problématiques.



L’ouverture a été suivie d’une conférence intitulée « Territoires ruraux et identité réunionnaise, un déménagement en règles », présentée par Amine Valy, Ingénieur et Docteur en économie.



Il a décliné deux enjeux : « Comment aménager les espaces ruraux (et urbains) dans le respect de l’identité du territoire réunionnais ? » et « le modèle de développement économique de l’île doit-il être remis en cause ? »



Il a proposé de sortir du modèle Hauts/Bas, de définir un nouveau modèle de développement économique et spatial et de « redessiner » La Réunion à partir de l’identité rurale réunionnaise.



Pour cela, il est nécessaire de figer les terres agricoles sur le long terme.



Il prône un Schéma d’Aménagement Régional Rural-Réunionnais. Il s’agirait de décliner des périmètres pertinents dans une approche globale de la ruralité. Ceci afin de restaurer une continuité historique Haut/Bas et assurer une efficacité des financements publics dans la mise en œuvre du développement rural.



L’après-midi a été consacré aux ateliers-débats durant lesquels les participants ont pu échanger et partager leurs expériences autour de trois thèmes : « Les documents de planification et l’aménagement du territoire : enjeux et perspectives », « Les récentes évolutions législatives et leurs impacts sur la ruralité réunionnaise » et « l’animation territoriale ».