Communiqué "L’Université ne doit pas devenir le privilège des 'riches' !"

"L’Université ne doit pas devenir le privilège des 'riches"', clame Stéphane Albora, du Collectif "Saint-Pierre Plus Verte". Par N.P - Publié le Lundi 17 Janvier 2022 à 16:36

Le communiqué :



« On ne pourra pasrester durablement dans un système où l'enseignement supérieur n'a aucun prix pour la quasi-totalité des étudiants » tels sont les propos tenus par Emmanuel MACRON lors du discours de clôture du 50ème anniversaire du congrès de la Conférence des présidents d’universités, il y a quelques jours.



Ces propos d’Emmanuel Macron confirment sa qualification de « président des riches » Alors que les différentes crises que traverse notre pays creusent la fracture sociale, numérique…, il a décidé de s’attaquer à la sacro-sainte quasi-gratuité des études supérieures en France en cas de second mandat. Les propos et le projet du président Macron sont injustes voir discriminatoires puisque vouloir rendre les études supérieures payantes est une atteinte fondamentale au principe d’accès au savoir et à la connaissance pour tous ! Défenseur de la justice sociale et de la réussite pour tous, je suis contre cette conception du président Macron car la faculté c’est la réussite par le savoir et non pas par le chéquier. L’université ne doit pas devenir le privilège des « Riches » !



Selon une enquête menée par l’Observatoire national de la Vie Etudiante, en 2016 (étude la plus récente) : 46 % des étudiants ont une activité rémunérée à côté de leurs études, 37 % des étudiants sont boursiers sur des critères sociaux, 50,8 % des étudiants déclarent avoir dû se restreindre au moins une fois dans l’année, 30,9 % déclarent avoir aucune aide de leur famille et 20,8 % des étudiants vivent sous le seuil de pauvreté.



La précarité touche de plus en plus nos étudiants, avec la crise sanitaire, elle s’est renforcée. Renchérir le coût des études c’est renforcer l’injustice sociale et s’attaquer une nouvelle fois au principe d’égalité des chances : il est important que nous militons pour que l’université et l’enseignement en France gardent sa vocation d’ascenseur social et restent gratuits et accessibles à tous. A La Réunion comme dans de nombreux territoires ultramarins, la quasi-gratuité et l’accessibilité aux études supérieurs ont permis à différentes générations de réunionnais, de Saint-Pierrois, issues d’un milieu modeste de réaliser leur vocation en devenant médecins, avocats, ingénieurs etc… Le potentiel de notre jeunesse réunionnaise ne peut pas être stopper par l’argent !



Stéphane ALBORA

Changeons de Cap

Collectif Saint-Pierre Plus Verte