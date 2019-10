Mail L'Université de La Réunion vit et vibre au rythme de l'international du 7 au 12 octobre



L’Université de La Réunion organise sa Semaine internationale sur le campus du Moufia, événement destiné à la promotion de la mobilité à destination de la communauté universitaire.



Via la Direction des Relations internationales, la Maison des Langues et l’Institut Confucius, l'Université de La Réunion organise la Semaine internationale, du 07 au 12 octobre sur le campus du Moufia. Forum de la mobilité, réunions d’information à destination des étudiants et du personnel, expositions, théâtre... La mobilité est mise à l'honneur ! Durant cette semaine, l’Université célèbrera également les #ErasmusDays, journées de promotion du programme européen ERASMUS+.



Comme partout dans le monde à ces dates, les initiatives se multiplieront pour célébrer l’Europe et la citoyenneté européenne. Dans le cadre de la Semaine internationale, plusieurs événements spécifiques #ErasmusDays sont proposés, dont une pièce de théâtre gratuite et ouverte au grand public.



Seule université réunionnaise française et européenne de l’océan Indien, l'Université de La Réunion compte 614 étudiants de 47 nationalités inscrits pour l'année universitaire 2019-2020. Classée 3e au rang du classement national des budgets obtenus par les établissements du supérieur, elle a remporté 6 projets sur trois ans impliquant 10 universités partenaires au sein de 6 pays (l’Afrique du Sud, la Tanzanie, le Kenya, le Liban, les Comores et l’Inde). L'établissement a également fait partie des toutes premières universités à avoir obtenu le label Bienvenue en France.



