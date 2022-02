Cyclone - Emnati L'Université de La Réunion rouvre ses portes mardi

Par NP - Publié le Lundi 21 Février 2022 à 15:24

mardi 22 février 2022 à partir de 5 heures.



Cette décision concerne l'ensemble des sites et campus de l’établissement :

Campus du Moufia,

Site du Parc Technologique Universitaire,

Site de la Victoire,

Site de Bellepierre,

Campus du Tampon,

Campus de Terre-Sainte,

Site du Maïdo.



L'équipe présidentielle et de direction de l'Université de La Réunion reste mobilisée pour anticiper les épisodes à venir et faire en sorte que l'ensemble de la communauté universitaire puisse évoluer en toute sécurité au sein de l'établissement.