L’Université de La Réunion rouvre ses portes dès lundi

L’Université de La Réunion annonce la réouverture de tous ses sites dès lundi 7 février. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 5 Février 2022 à 14:55

Le communiqué :



Sous la coordination du Président de l’Université de La Réunion, les responsables de composantes et les directions techniques de l’établissement se sont à nouveau fortement mobilisés depuis la levée de l'alerte rouge afin de procéder au nettoyage des locaux et espaces communs, dégager les accès et les voiries, vérifier l’ensemble des infrastructures et équipements.



Grâce à cette remise en état et en sécurité des sites et campus, le Président de l’Université de La Réunion confirme la réouverture de l’établissement dès le lundi 07 février 2022, à partir de 5h.



Celle-ci concerne l'ensemble des sites et campus de l’établissement : Campus du Moufia,

Site du Parc Technologique Universitaire,

Site de la Victoire,

Site de Bellepierre,

Campus du Tampon,

Campus de Terre-Sainte,

Site du Maïdo.

L’équipe présidentielle et de direction tient à exprimer toute sa reconnaissance et ses remerciements appuyés à l’ensemble des collègues et prestataires qui ont œuvré sans relâche et dans des conditions difficiles pour permettre une réouverture rapide.



