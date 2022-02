A la Une . L'Université de La Réunion reste fermée ce vendredi

Voici le communiqué de l'Université de La Réunion au sujet de l'évolution de la situation : Par NP - Publié le Jeudi 3 Février 2022 à 18:14





La réouverture de l’Université de La Réunion n’est pas envisagée avant le lundi 7 février 2022, si les conditions liées au cyclone après son passage le permettent.



Cette décision concerne l'ensemble des sites et campus de l’établissement :

Campus du Moufia,

Site du Parc Technologique Universitaire,

Site de la Victoire,

Site de Bellepierre,

Campus du Tampon,

Campus de Terre-Sainte,

Site du Maïdo.

Restent concernées par ce maintien de la fermeture toutes les activités pédagogiques (cours magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques, contrôles et examens en distanciel comme en présentiel) de toutes les composantes, directions et services ainsi que toutes les activités administratives de l’Université de La Réunion, tous sites confondus.



A ce stade du passage du cyclone BATSIRAI, l’établissement déplore :

Une inondation partielle de la BU du Campus du Tampon en raison d’un exutoire de fumée bloqué en position ouverte,

Des infiltrations d’eau dans de multiples locaux, dont les locaux de l’UFR Droit et Économie sur le Campus du Moufia,

De nombreux branchages tombés et des arbres arrachés sur les différents sites et campus, à la fois sur les voieries, parkings et dans certains cas sur des locaux de stockage,

Un véhicule de service endommagé en raison du fort vent,

Des végétaux en pots renversés et des équipements textiles abîmés.

Le Président de l’Université appelle de nouveau toute la communauté universitaire, et plus largement toute la population, à la plus grande prudence. L’ensemble des Directions techniques de l’établissement sont prêtes, dès la levée de l’alerte rouge, à remettre en état les locaux, espaces et équipements impactés par le cyclone. Compte-tenu de l’évolution des conditions météorologiques et afin de garantir la sécurité des étudiants et des personnels, le Président de l'Université de La Réunion maintient la fermeture de l’établissement pour les journées de vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 février 2022.La réouverture de l’Université de La Réunion n’est pas envisagéeCette décision concerne l'ensemble des sites et campus de l’établissement :Restent concernées par ce maintien de la fermeture toutes les activités pédagogiques (cours magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques, contrôles et examens en distanciel comme en présentiel) de toutes les composantes, directions et services ainsi que toutes les activités administratives de l’Université de La Réunion, tous sites confondus.A ce stade du passage du cyclone BATSIRAI, l’établissement déplore :Le Président de l’Université appelle de nouveau toute la communauté universitaire, et plus largement toute la population, à la plus grande prudence. L’ensemble des Directions techniques de l’établissement sont prêtes, dès la levée de l’alerte rouge, à remettre en état les locaux, espaces et équipements impactés par le cyclone.