L'Université de La Réunion obtient le label "Bienvenue en France"

Le 8 juillet à l’occasion des Rencontres Campus France de la recherche et de l’innovation, Frédérique Vidal, Ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (MESRI) a dévoilé la liste des établissements d’enseignement supérieur ayant obtenu le label « Bienvenue en France ».



L'Université de La Réunion fait partie des 25 premiers établissements labellisés.



Consciente de ce que la qualité de l’accueil des étudiants internationaux est un enjeu fondamental pour l’internationalisation et l’attractivité de l’établissement, l’Université de La Réunion s'est positionnée, comme 155 autres établissements candidats désirant rendre visible les efforts faits pour améliorer l’accueil des étudiants internationaux, pour l'obtention du label « Bienvenue en France »,

délivré par Campus France.



Elle figure aujourd’hui parmi les 25 premiers établissements labellisés. Créé dans le cadre de la stratégie nationale d’attractivité des étudiants internationaux, le label “Bienvenue en France” vise à garantir la qualité des dispositifs d’accueil offerts à ces publics grâce à un standard national reconnu et certifié par l’État. Il représentera un gage de confiance pour ces étudiants ainsi qu'un outil de promotion et de rayonnement pour les établissements qui l'obtiennent. Il est délivré pour quatre ans par Campus France et validé par une commission indépendante.



L'engagement de l’Université de La Réunion dans la démarche de labellisation "Bienvenue en France" lui a permis par ailleurs de remporter les différents projets qu’elle a soumis dans le cadre de l'appel à projets "Bienvenue en France" lancé par le MESRI, ce qui lui permettra de renforcer son offre en langues étrangères et ses actions de parrainage à destination des étudiants internationaux qu’elle accueille.