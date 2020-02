Rubrique sponsorisée L'Université de La Réunion lauréate de l'appel à projet PIA 3 "Territoires d'innovations pédagogiques" CAMPUS DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS D’EXCELLENCE : L'UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION LAURÉATE DE L’APPEL À PROJET PIA 3 “TERRITOIRES D’INNOVATIONS PÉDAGOGIQUES”



Afin de répondre à l’appel à projet du Programme d’Investissement d’Avenir (PIA) - Territoires d’innovations pédagogiques, l’Université de La Réunion et les deux récents Campus des Métiers et des Qualifications (CMQ) se sont associés à 35 partenaires institutionnels et économiques du territoire réunionnais, pour porter un projet collaboratif pour le territoire de La Réunion dans les filières du BTP et du numérique.



Ce jeudi 06 février, l’Université de La Réunion a été annoncée comme lauréate de l’appel à projets PIA 3 - Territoires d’innovation pédagogique, et son projet “ Mieux construire dans un Environnement Numérique et Tropical” ( MCENT), retenu parmi les 23 premiers campus d’excellence.



Pensé par un consortium associant notamment les deux campus des métiers et des qualifications "Génie civil et éco-construction en milieu tropical" et "Management et services numériques", ce projet national financé par le PIA 3 porte une belle ambition pour notre territoire et son bassin géographique: "mieux former pour mieux construire et mieux vivre à La Réunion et dans l'océan Indien".



Le projet MCENT, d'un budget prévisionnel de 3,5 M€ sur 5 ans avec une subvention de 1,77M€ demandée au titre du PIA, consiste à mettre en œuvre les actions suivantes :

● Renforcer la visibilité des CMQ et faciliter la structuration et l'adaptation des filières de formation ;

● Développer la fertilisation croisée (synergie formation, recherche et monde économique), y compris entre la filière du BTP et la filière du numérique ;

● Mettre à disposition des savoirs, savoir-faire et environnements technologiques pour le territoire de La Réunion ;

● Adapter localement ces évolutions techniques et numériques à l'environnement tropical ;

● Améliorer les conditions de vie des Réunionnais avec des bâtiments mieux conçus, mieux construits, plus confortables et plus pérennes.



En collaboration avec les laboratoires PIMENT, LE2P et LIM, et les composantes IUT, UFR SHE, ESIROI et UFR ST, ce projet va permettre à notre établissement de diffuser ses compétences à la fois scientifiques et pédagogiques dans les pratiques professionnelles, au sein d'un secteur porteur et en pleine évolution.



Cet ambitieux travail d'intelligence collective se structurera autour du "Numerik'LAB", le cœur du projet, qui sera le lieu physique et virtuel du partage des savoirs, savoir-faire, des expériences et des retours d'expériences entre les différents partenaires du projet dans le respect des propriétés intellectuelles.



Le Président de l’Université de La Réunion a tenu à exprimer ses plus chaleureux remerciements à ses collègues, Gilles LAJOIE, Président du Conseil Académique, Marceline DUCROCQ GRONDIN, Vice-Présidente en Charge de la Formation et de la Vie Universitaire, Richard LORION, Directeur de l’Institut Universitaire de Technologie et son adjoint Frédéric WINTZERITH, ainsi que l’ensemble des équipes des laboratoires qui ont tous œuvré avec énergie pour que l’Université de La Réunion soit porteur de ce

projet.





Les remerciements s’adressent également au 35 partenaires qui ont apporté leur contribution et leur soutien indispensable à la réussite de ce projet, de même qu’au Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l'Innovation, et aux membres du jury, qui ont ainsi reconnu la qualité et le sérieux de ce campus d’excellence réunionnais.





