L'Université de La Réunion félicite Dominique Vienne pour sa réélection à la présidence du CESER

M. Dominique VIENNE a été réélu à une très large majorité lors de la seconde assemblée plénière de ce mercredi 17 février 2021.



Le Président de l’Université de La Réunion, Frédéric MIRANVILLE, présente à Monsieur Dominique VIENNE ses plus sincères félicitations pour sa réélection en qualité de Président du Conseil Économique Social Environnemental Régional de La Réunion.



L’Université de La Réunion se réjouit de cette réélection qui donne ainsi l’occasion à Monsieur VIENNE de poursuivre ses projets engagés depuis 2018.



Les valeurs communes partagées par l’Université et le CESER permettront de favoriser les échanges et de renforcer une coopération fructueuse pour le territoire.



Monsieur Frédéric MIRANVILLE réitère ainsi ses félicitations à Monsieur VIENNE et lui souhaite succès et réussite dans ce nouveau mandat.