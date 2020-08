L'Université de La Réunion déploie une brigade pour faire respecter le port du masque

Frédéric Miranville dévoile ce matin à la communauté étudiante et pédagogique les adaptations rendues nécessaires en raison de la propagation de l'épidémie de Covid à La Réunion.



Les conditions de cette rentrée universitaire seront forcément adaptées au contexte sanitaire. Les mesures de protection sanitaires renforcées mises en place et le principe d'hybridation des enseignements (distanciel et présentiel) sont dévoilés par l'équipe de gouvernance.



Mais le premier signe visible de cette rentrée spéciale se verra sur le campus.



Le port du masque sera obligatoire sur l'ensemble des sites de l'établissement. Un sens de circulation sera mis en place sur les différents sites U. Enfin, du gel hydroalcoolique sera mis à disposition. "Une Brigade covid-19 fera des rondes sur les campus afin de faire respecter le port du masque", informe d'ailleurs la gouvernance.



Concernant les enseignements, "il a fallu renforcer un certain nombre de mesures", en "mêlant du présentiel et les cours à distance", attaque d'emblée Frédéric Miranville.



Autre élément en faveur d'une plus grande précaution anti-contamination, l'Université a proposé au corps enseignant de retour de séjour de réaliser leurs cours en télétravail pour réaliser leur septaine et ainsi dispenser des cours à distance.



Pour ceux qui n'auront pas voyagé récemment, "nous avons eu une demande des enseignants de la possibilité d’enlever le masque quand ils font cours au profit d’une visière. Nous l’avons autorisée sous réserve de distanciation physique avec les élèves", confirme le président Miranville et Gilles Lajoie, président du conseil académique.



Enseignement...hybride



S’agissant du format des enseignements, l’hybridation des formations, c’est-à-dire le fait de les dispenser à la fois en présentiel et en distanciel, est une modalité choisie par le conseil d’administration afin de concilier les mesures barrière et l’augmentation des effectifs étudiants.



Les inscriptions se terminent le 21 septembre. L’estimation, à la clôture des inscriptions, table sur une hausse des effectifs, avec au total probablement plus de 18200 étudiants. Une capacité qui sera "historique pour l’université de la Réunion". Les 3 composantes qui voient leur effectif augmenter le plus sont l'UFR Lettres et Sciences humaines (3316 étudiants, soit + 23,57% de plus que l’année dernière), l'UFR Droit et Economie avec 3047 étudiants (soit 23,38% de plus) et l'UFR Santé avec 1737 étudiants, soit une augmentation de son effectif de 13,33%.



Et il s'agit encore à ce jour que de chiffres non stabilisés, ils vont encore évoluer jusqu’au 21 septembre. "En 1 an, nous aurons probablement 5% d’augmentation d’effectif étudiant", estime le président de l'Université.



