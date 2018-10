Communiqué L’Université de La Réunion célèbre les #ErasmusDaysles 12 octobre et 13 octobre L'agence Erasmus+ France, à l’instar de toutes les agences Erasmus+ européennes, organise les #ErasmusDays, journées de célébration de la mobilité européenne les 12 et 13 octobre. Forum de la mobilité, réunions d’informations pour les étudiants et le personnel, exposition, jeux... plusieurs événements sont ainsi prévus par l'Université de La Réunion pour revenir sur les expériences précédentes réussies et donner envie à la communauté universitaire de tenter l'aventure Erasmus.





Pour continuer cette dynamique et donner l'envie de partir à ceux qui n'ont pas tenté l'aventure, l'Université de La Réunion participe aux #ErasmusDays en organisant une journée dédiée le 12 octobre, laquelle s’insère dans le cadre de la Semaine internationale qui a commencé depuis le début de semaine. Réunions de présentation du programme, jeux, opération « faire grandir la mobilité » sont au programme... (Cf. détail en PJ). Rendez-vous le 12 octobre sur le campus du Moufia et le 13 octobre pour une randonnée organisée par l’association ISRUN (International Students of Reunion Island).



Erasmus+, au-delà de l'Europe



Les équipes de la Direction des Relations Internationales seront mobilisées pour informer au mieux sur ce programme, ouvert aux étudiants, aux personnels administratifs et enseignants et qui n'est désormais plus cantonné aux seuls pays d'Europe grâce à l’action « mobilité internationale de crédits » (MIC) qui permet des échanges avec des universités du monde entier.



Ainsi, en 2016-2018, l'action MIC a permis la venue de 10 enseignants et doctorants malgaches pendant une semaine, 15 missions d’enseignement pour nos enseignants à l’Université catholique de Madagascar et un an d’études à l'Université de La Réunion pour 8 étudiants malgaches et 4 étudiants Cambodgiens.



Pour cette rentrée 2018-19, l’Université de La Réunion, qui se hisse 3ème dans le classement national des budgets obtenus, a l’honneur d’accueillir des étudiants malgaches de l’Université Catholique de Madagascar, de l’Institut supérieur de technologie d’Antananarivo, des étudiants de l’Université Libanaise. Pour certains de ces étudiants, c’est la première fois qu’ils quittent leur pays.



Ils recevront une bourse mensuelle de 850€ par mois pendant 10 mois. Toujours grâce à ce programme, l'Université de La Réunion a obtenu le financement d’un projet de deux ans avec le Maroc, l’Afrique du Sud et l’Inde comportant des mobilités d’étudiants, d’enseignants et de personnel administratif.



