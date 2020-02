A la Une . L'Université de La Réunion ambitionne de devenir une référence dans l'espace indopacifique





"L'année 2019 a permis de valider un budget qui est le plus important de la mandature. Il dépasse les 166 millions, c’est 13,5% de plus que l’an passé" met-il en avant. De quoi permettre selon lui à cette université ultramarine, déjà élevée au rang de "référence sur l'axe Afrique-Asie", de réaliser son ambition : devenir une référence européenne dans la zone Asie-Océanie.



En cette période de formulation des vœux sur Parcoursup, Frédéric Miranville en profite aussi pour rassurer : "On trouvera la place qu’il faut pour accueillir les jeunes. Qu’ils ne soient pas inquiets". Et de marteler : "L’Université est là pour les accompagner". L'occasion également de faire une parenthèse sur la problématique des logements étudiants. "Ce n’est pas de notre compétence, mais de celle du Crous. Il faut que les décideurs se mettent autour de la table pour trouver des solutions".



Taux de réussite en hausse



Parmi les "priorités" déroulées par l’Université ce lundi, l'amélioration du taux de réussite arrive en tête. Objectif affiché : atteindre une position médiane dans les classements nationaux. Pour les inscrits en première année, "l’année 2018-2019 a vu le taux de réussite le plus haut connu depuis 10 ans" se félicite Marceline Dcroq-Grondin. La vice-présidente du conseil d'administration en charge de la formation et de la vie universitaire expose ici les dispositifs déployés pour aider les étudiants, comme la mise en place de "parcours adaptés" (comprenant du renforcement méthodologique et disciplinaire). À la rentrée 2020, l'Université entend mieux prendre en compte "les spécificités de chacun" grâce à l'"élargissement des parcours adaptés et des aménagements d'études".



La deuxième priorité vise la recherche, activité pour laquelle l'Université a obtenu une bonne évaluation de la HCERES , rappelle Frédéric Miranville. "C’est le bon moment pour aller plus loin encore au vu du contexte national de structuration de la recherche annoncée dans le livre bleu des outremer", se réjouit Gilles Lajoie, le président du conseil académique, pour qui l'Université a "une belle carte à jouer pour attirer des investissements"."On a une position de force pour la recherche et l’essor est fulgurant", ajoute Marjolaine Roche, Chargée de mission "Ecosystème Recherche - Développement Innovation".



L’Université souhaite également continuer à se faire une place au niveau international. Ces dernières années, elle a gagné en visibilité grâce à l’obtention du label "Bienvenue en France" en juillet 2019, mais aussi à la signature d’une convention avec "Campus France". Pour la période 2020/2024, l’ambition est de devenir l’"université européenne de l’espace indo-pacifique". Pour y arriver, l'établissement entend, entre autres, créer un campus européen ultrapériphérique - avec une offre de formation et de recherche thématique (centrée sur les îles) et innovante. L'Université devrait aussi accueillir 30 formations internationalisées (dont 13 existantes).



"Nous sommes en train de créer l’université du futur"



À l'heure où les services se dématérialisent les uns après les autres, l'Université vante en outre sa "politique d'innovation par le numérique ambitieuse", et rappelle avoir été



Côté égalité et prévention des discriminations, après l’organisation de conférences sur la thématique et la mise en place d’une carte d’accès prioritaire pour les porteurs de handicap, en 2020, l’Université entend conclure une convention avec le FIPHFP pour d’une part obtenir des fonds et d’autre part réduire ses pénalités (de l’ordre de 230.000 euros).



Enfin, c'es t la qualité de vie au travail qui a été mise sur la table. "Un diagnostic sur les risques psychosociaux a été réalisé. Il permettra un plan d’action", explique Yoann Chane-To, chargé de mission "Conditions et qualité de vie au travail". A lors que le président a été critiqué pour son management autoritaire , le chargé de mission souligne : "L'objectif est d'aboutir à un management bienveillant".

* Les portes ouvertes se tiendront le 8 février du 9h à 13h sur le Campus du Moufia et le 15 février du 9h à 13h sur le campus du Tampon







